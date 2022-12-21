“الصحة الخليجي”: 5 إرشادات لدعم ومساعدة المقلع عن التدخين

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قدّم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، مجموعة من النصائح والإرشادات لدعم ومساعدة المقلع عن التدخين في الاستمرار وعدم الرجوع عن قراره.

ونصح المجلس، بضرورة إظهار الاحترام لقرار المقلع عن التدخين مع الاستمرار في دعمه، فأصعب ما يواجهه المُقلع هي العبارات المحبطة حتى لو لم تكن هذه هي المحاولة الأولى منه للإقلاع عن التدخين، محذراً من قول عبارة “لا تبطّل لا تبطّل” له حال عودته للتدخين مرة أخرى.

كما أوصى بالحرص على معرفة الأوقات التي يكون فيها المُقلع أقرب للعودة إلى التدخين، وتقديم الدعم الذي يحتاجه للثبات على موقفه، مع محاولة استبدال عبارات مثل “التدخين سوف يصيبك بالسرطان أو يقتلك” بأخرى تحفيزية مثل “كفو والله، خنّا معك، عساك عالقوة، ميف نقدر نساعدك؟”، إلى جانب دعمه معنوياً بالاحتفال به في كل مرة يعبر فيها عن فرحه بالقرار.