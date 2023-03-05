“الصحة السودانية” تعلن ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك والملاريا

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك والملاريا في ولاية الخرطوم.

وقال مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة صحة ولاية الخرطوم، محمد التيجاني، إن عدد حالات الاشتباه بحمى الضنك ارتفع إلى 1232 حالة، منها 613 إصابة مؤكدة بنسبة 49.8%

ولفت التيجاني، في بيان الأحد، إلى وفاة حالتين، مضيفا أن أعلى معدلات الإصابات تم رصدها بمحلية إمبدة بمنطقة أم درمان.

على جانب آخر، أشار التيجاني إلى أن إصابات الملاريا ارتفعت إلى 5692 حالة، بزيادة 7.56% عن الأسبوع السابق.

وعقدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، اجتماعها الدوري الأحد، لمتابعة الأوبئة بالولاية، وشدد مدير عام الصحة محمود القائم، على أن الوضع الوبائي يحتاج التدخل على أعلى المستويات، مطالبا بتوفير الميزانيات المحددة.

وسُجلت أولى حالات الإصابة بحمى الضنك في ولاية شمال كردفان في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وذلك قبل أن تنتشر في 12 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية.