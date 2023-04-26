الصحة السودانية: مقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيانها، إلى أنه “تم التواصل مع قادة الطرفين لضرورة تجنيب المنطقة المركزية، التي بها معمل الصحة العامة المرجعي (استاك)، لعمليات الضرب و المقذوفات الحارقة حتى لا يتسبب المعمل في إحداث مشاكل صحية أكبر”.