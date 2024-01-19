“الصحة العالمية”: الأزمة الصحية في قطاع غزة “متفجرة”

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وصفت منظمة الصحة العالمية، الأزمة الصحية في الأراضي الفلسطينية بأنها “متفجرة”، وذلك عقب الإعلان عن إحصاء 24 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي وآلاف الحالات من “اليرقان” التي من المحتمل أن تكون مرتبطة بانتشار عدوى الكبد الفيروسية في غزة.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس – عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” – “إن الظروف المعيشية غير إنسانية، بالكاد توجد مياه نظيفة ومراحيض نظيفة وإمكانية الحفاظ على نظافة المناطق المحيطة، وهذه الظروف ستسمح بانتشار التهاب الكبد (أ) بشكل أكبر”.

وأكد أن القدرة على تشخيص الأمراض لا تزال محدودة للغاية، بالإضافة إلى عدم وجود مختبر فعال، كما أنه لا تزال القدرة على الاستجابة محدودة أيضًا.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن الحرب أدت إلى نزوح حوالي 85% من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، والعديد منهم مكتظون في الملاجئ، حيث يكافحون من أجل الحصول على الغذاء والماء والوقود والرعاية الطبية.

وتقول وكالات الأمم المتحدة إن هناك حاجة ماسة إلى تحسين فرص الحصول على المساعدات مع اقتراب المجاعة وانتشار الأمراض.