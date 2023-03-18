“الصحة العالمية”: بوروندي تعلن تفشي شلل الأطفال

قالت منظمة الصحة العالمية إن المسؤولين في بوروندي أعلنوا اليوم (الجمعة)، تفشي فيروس شلل الأطفال بالبلاد بعد التأكد من إصابة 8 حالات، وذلك في أول تفش من نوعه في 3 عقود من الزمن.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن الحالات المؤكدة هي لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات لم يحصل على اللقاح المضاد للمرض وطفلين آخرين خالطاه في منطقة إيسالي بغرب بوروندي.

وأضافت أن 5 عينات من المراقبة البيئية لمياه الصرف الصحي أكدت وجود فيروس شلل الأطفال من النمط الثاني.

يذكر أنه يمكن أن تحدث عدوى فيروس شلل الأطفال من النمط الثاني عندما تنتشر السلالة الضعيفة من الفيروس الموجودة في لقاح شلل الأطفال الفموي بين السكان الذين لم يتم تحصينهم منذ فترة طويلة.