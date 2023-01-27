الصحة العالمية تؤكد أن الاستجابة العالمية لجائحة ” كوفيد – 19 ” لا زالت متعثرة في العديد من البلدان

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بدأت لجنة طوارئ منظمة الصحة العالمية المعنية “بكوفيد 19- ” اليوم في جنيف اجتماعها الــ 14 ، لمناقشة ما إذا كانت الجائحة لازالت تمثل حالة طوارئ صحية تستدعي القلق الدولي.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم في كلمته بالافتتاح : إن اعداد الوفيات المبلغ عنها منذ بدء ديسمبر الماضي أخذة في الارتفاع ، وأدي رفع القيود في الصين إلى ارتفاع حاد في الوفيات في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم ، مشيراً إلى أنه تم الإبلاغ في الأسبوع الماضي عن 40 الف حالة وفاة ، مشيرا إلى أن العدد الفعلي أكثر من ذلك.

وأضاف أنه رغم وجود اللقاحات والعلاجات وأدوات التشخيص الفعالة في الوقاية من المرض الشديد والوفاة ، لازالت الاستجابة العالمية متعثرة في العديد من البلدان، حيث لاتصل الأدوات الفعالة إلى السكان الذين هم في حاجة إليها ، خاصة كبار السن والعاملين الصحيين.

وأشار إلى تراجع مراقبة التسلسل الجيني للفيروس بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ، مما زاد من صعوبة تتبع المتغيرات المعروفة واكتشاف المتغيرات الجديدة.