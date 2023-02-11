الصحة العالمية تحذر من تزايد أعداد الدول التي تبلغ عن تفشي الكوليرا خلال الأشهر القادمة

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حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد عدد الدول التي تقوم بالإبلاغ عن تسجيل إصابات أو تفشي الإصابات بالكوليرا خلال الأشهر القادمة، مستشهدة في هذا الإطار بأنه حتى فبراير الجاري استمرت 18 دولة على الأقل في الإبلاغ عن حالات الكوليرا في الوقت الذي توجد أجزاء كبيرة من العالم حاليا في فترة انتقال منخفضة أو انتقال بين الوباء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ومنذ نشر أول أخبار عن تفشي مرض الكوليرا في العالم في 16 ديسمبر 2022، فإن الوضع العالمي قد تدهور أكثر مع قيام دول أخرى بالإبلاغ عن حالات وتفشي المرض.

وأضافت المنظمة – في تقرير اليوم السبت، إن العالم يشهد منذ منتصف عام 2021 تصاعدا حادا لوباء الكوليرا الذي يتميز بعدد الفاشيات المتعددة وحجمها وتزامنها وانتشارها إلى مناطق خالية من الكوليرا لعقود من الزمان ومعدلات وفيات عالية تنذر بالخطر.

ولفتت المنظمة إلى أن 23 دولة ولاسيما في إقليمي منظمة الصحة العالمية في إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط قد أبلغت عن تفشى الكوليرا في عام 2021 حيث استمر هذا الاتجاه حتى عام 2022 وأبلغت 30 دولة في خمسة من أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة عن حالات أو تفشي الكوليرا ومن بين هؤلاء لم تبلغ 14 دولة عن الكوليرا في عام 2021 بما في ذلك البلدان غير الموبوءة (لبنان وسوريا) أو البلدان التي لم تبلغ عن حالات على مدى ثلاث سنوات (هايتي وجمهورية الدومينيكان) بينما أبلغت معظم البلدان المتبقية عن ارتفاع عدد الحالات ومعدلات الوفيات مقارنة بالسنوات السابقة.