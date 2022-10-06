“الصحة العالمية” تدعو إلى زيادة إنتاج لقاحات الكوليرا لتفشي المرض

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دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الشركات المصنعة للقاحات إلى زيادة إنتاجها من لقاحات الكوليرا، مشيرًا إلى أن 27 دولة أبلغت خلال العام الجاري عن تفشي الكوليرا، وبلغت أعداد الوفيات بالكوليرا في 2022 ثلاثة أضعاف معدل السنوات الخمس الماضية، ومع تزايد عدد الحالات وتفشي المرض أصبح المخزون لا يكفي.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي أن سوريا أبلغت عن 10 آلاف حالة إصابة خلال 6 أسابيع، وفِي هايتي سُجلت حالتَيْ إصابة و20 حالة تحت التشخيص و7 وفيات، ومن المحتمل أن تكون الأعداد أكبر بكثير، موضحًا أنه يمكن الوقاية من الكوليرا باللقاحات والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، ويمكن علاجها بالمضادات الحيوية ومحاليل الجفاف الفموية، لكن الكثير من الناس لا يمكنهم الوصول إلى هذه التدخلات البسيطة.

وحول كوفيد-19 قال أدهانوم: إن العديد من البلدان في أوروبا أبلغت عن زيادة في حالات الإصابة والوفيات ودخول المستشفيات، وهو أمر متوقع مع برودة الطقس وعدم تطبيق معظم البلدان لتدابير الحد من انتشار الفيروس.

وبين أن متحور أوميكرون لا يزال هو السائد على مستوى العالم، بينما تتتبع المنظمة وتراقب أكثر من 300 نوع فرعي له، داعيًا إلى تشديد المراقبة والاختبار وتتبع التسلسل الجيني للفيروس ومشاركته مع المنظمة، وضمان تلقيح الفئات الأكثر عرضة للخطر.