“الصحة العالمية” تدعو الصين للكشف عن بيانات كورونا آنياً

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ناقش وفد من منظمة الصحة العالمية مسؤولين صينيين بشأن الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلادهم، داعيا لمشاركة البيانات آنياً مع المنظمة.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة: إن الاجتماع تطرق للزيادة الحالية في الإصابات وإلى الحاجة إلى معرفة الأرقام الحقيقية حتى تتمكن الدول الأخرى من الاستجابة بفعالية.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية طلبت مجددا معرفة بيانات الوضع الوبائي، في الوقت الفعليّ، والتسلسل الجيني وتأثير المرض، والحالات التي تستلزم الدخول للمستشفى والعناية المركزة إضافة للوفيات والتطعيمات.

وجددت المنظمة الدولية -التي تتخذ جنيف مقرًّا لها – التشديد على أهمية التطعيم وأخذ جرعات معززة لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.