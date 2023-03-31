الصحة العالمية تعلن انخفاض إصابات “كورونا” بنسبة 27% والوفيات 39%

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد-19” قد انخفض بنسبة 27%، بينما انخفض عدد الوفيات بنسبة 39%.

وبحسب موقع “السومرية نيوز”، قالت المنظمة، إنه في الفترة من 27 فبراير إلى 26 مارس ، أصيب قرابة 3.6 مليون شخص بعدوى فيروس كورونا في العالم، وتوفي أكثر من 25 ألفا.

وأضافت الصحة العالمية أنه تم الكشف عن معظم الإصابات في الولايات المتحدة (678.002)، تليها روسيا (333.073) وكوريا (270.378) والصين (255.961) واليابان (242.894).

وفي نفس الفترة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات (7909)، تليها المملكة المتحدة (2719) واليابان (1519) والصين (1230) وألمانيا (1085).

ووفقا للمنظمة، تم تسجيل 761.402.282 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و6.887.000 حالة وفاة.