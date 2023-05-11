الصحة العالمية: تفشي الملاريا وحمى الضنك والحصبة بالسودان

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بعد مرور 26 يوماً على الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الخميس أن هناك أنباء عن تفشي الملاريا وحمى الضنك والحصبة في السودان.

كما حذر في تصريحات نشرتها المنظمة عبر حسابها الرسمي على تويتر من أن ملايين الأطفال والسيدات الحوامل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وذكر أن إمدادات المياه والغذاء والأدوية والكهرباء تتراجع في ظل القصف المستمر.

وقال إن 70% من المنشآت الصحية في المناطقة المتأثرة بالقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع خرجت عن الخدمة.

يأتي ذلك، فيما يعاني السودانيون من تناقص الإمدادات الغذائية وانقطاع الكهرباء ونقص المياه وضعف الاتصالات.

كذلك، تعاني العاصمة من وضع صحي صعب جدا، مع إغلاق معظم المستشفيات، والمرافق الصحية.

فيما حذرت الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية كبرى في البلاد، إن لم تفتح خطوط الإمداد لإيصال المساعدات إلى الخرطوم وغيرها من المناطق المحتاجة. ونبه برنامج الأغذية العالمي من احتمال أن يسقط ما يصل إلى 2.5 مليون شخصن في براثن الجوع.، لاسيما أنه حتى قبل بدء أعمال العنف، كان الملايين في السودان والدول المجاورة يعتمدون على المساعدات الأممية أو غيرها بسبب الفقر والصراعات.

يشار إلى أنه منذ اندلاع القتال بين القوتين العسكريتين في 15 أبريل الماضي، فر عشرات الآلاف من العاصمة التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 10 ملايين، لكن العديد من السكان أيضا قبعوا في منازلهم، إما بسبب خطورة الخروج أو الكلفة الباهظة للفرار أو لأنهم يفضلون التحصن بمنازلهم.