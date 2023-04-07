الصحة العالمية: جميع الفرضيات مطروحة بشأن منشأ كورونا

جاءت تصريحات تيدروس ردا على سؤال حول منشأ كورونا، حيث شدد على أنه “دون الوصول الكامل إلى المعلومات التي تمتلكها الصين، لا يمكنك قول هذا أو ذاك، وأن طرح جميع الفرضيات هو موقف منظمة الصحة العالمية، ولهذا السبب كنا نطلب من الصين أن تتعاون في هذا الشأن”.