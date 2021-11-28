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الصحة العالمية: لا معلومات كافية لإعلان سلالة “أوميكرون” أكثر خطراً من سلالات كورونا الأخرى

الصحة العالمية: لا معلومات كافية لإعلان سلالة “أوميكرون” أكثر خطراً من سلالات كورونا الأخرى

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الصحة العالمية: لا معلومات كافية لإعلان سلالة “أوميكرون” أكثر خطراً من سلالات كورونا الأخرى

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المناطق_واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد معلومات كافية بعد لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا “أوميكرون” أكثر خطراً من سلالة “دلتا”.

وقالت في بيان اليوم، “من غير الواضح بعد حول ما إذا كان متحور “أوميكرون” ينتقل بشكل أسرع بين الأشخاص مقارنة بالمتحورات الأخرى بما فيها “دلتا”​​​.

وأضاف البيان أن عدد الأشخاص المصابين بكورونا ازداد في مناطق بجنوب أفريقيا انتشر فيها هذا المتحور، ولكن الدراسات الوبائية جارية لمعرفة ما إذا كان ذلك بسبب “أوميكرون” أم عوامل أخرى.

وأكدت الصحة العالمية أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابة بمتحور “أوميكرون” يزيد من حدة المرض مقارنة بالمتحورات الأخرى أم لا، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن اللقاحات الحالية المضادة لكورونا فعّالة ضد المرض.

وأضافت أن اللقاحات ما زالت تعد عاملاً حاسماً للحد من عدد الإصابات الشديدة وحالات الوفاة، وأن اللقاحات الموجودة تظل فعّالة ضد المرض، داعيةً الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة بينها في وقت تكثف فرض القيود على السفر إلى الدول الأفريقية مع تفشي المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وأبانت أنها تقف إلى جانب الدول الأفريقية التي تتعامل بشفافية مع معطياتها لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من المعطيات المهمة في الوقت الملائم.

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