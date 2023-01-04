الصحة العالمية: متحورا أوميكرون “BA – 5.2″و “BF – 7 ” وراء تفشي كورونا بالصين

قات منظمة الصحة العالمية، إن متحورا أوميكرون “BA – 5.2″و “BF – 7 ” وراء تفشي كورونا بالصين.

على جانب آخر اعتبر اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) أن فرض فحوصات كوفيد على الوافدين من الصين من قبل عدد متزايد من الدول يشكل ردا “متهورا” و”غير فعال”.

وحاول مسؤولون صحيون عالميون الوقوف على الحقائق وراء حالات كوفيد-19 المتزايدة في الصين وسُبل منع انتشار الفيروس على نطاق أوسع في الوقت الذي حشدت فيه الصحيفة الناطقة باسم الحكومة المواطنين، اليوم الأربعاء، لتحقيق “نصر نهائي” على الفيروس.

وقال ويلي والش مدير عام إياتا في بيان “تقوم العديد من الدول باعتماد فحص كوفيد-19 وإجراءات أخرى على المسافرين القادمين من الصين فيما ينتشر الفيروس بشكل واسع داخل حدودها. من المخيب للأمل رؤية هذه العودة غير المتأنية للإجراءات التي يتم اتخاذها والتي ثبتت عدم فاعليتها في السنوات الثلاث الماضية”.

واعتبرت بكين، الثلاثاء، أن فرض هذه الإجراءات من قبل 12 دولة بينها الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا وفرنسا “غير مقبول”، مشيرة إلى أنها “لا تستند إلى أي أساس علمي”.