“الصحة العالمية”: مليار شخص يتلقون الرعاية الصحية بدون كهرباء موثوقة

أوضح تقرير أممي أصدرته عدة جهات دولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أن ما يقرب من مليار شخص يتلقون خدمات رعاية صحية تفتقر إلى إمدادات الكهرباء الموثوقة، وذلك في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ودعت المنظمة إلى الاستثمار لتوفير الكهرباء للمرافق الطبية لإنقاذ الأرواح، حيث يعد الحصول على الكهرباء أمراً مهماً في توفير رعاية صحية جيدة، مضيفةً أن أكثر من مرفق صحي في جنوب آسيا وعدد من دول أفريقيا تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الكهرباء على الإطلاق.

كما أشار تحليل أصدره البنك الدولي إلى أن ما يقرب من 64% من المرافق الطبية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تتطلب شكلاً من أشكال التدخّل العاجل، حيث إن هنالك حاجة ماسة لنحو 4.9 مليار دولار أمريكي للوصول إلى الحد الأدنى من الكهرباء في المرافق الطبية.