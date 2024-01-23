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“الصحة العالمية”: 1.1 مليون إصابة جديدة بكوفيد19 الشهر الماضي

23 يناير 2024 - 2:28 صباحًا

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أصدرت منظمة الصحة العالمية تحديثًا وبائيًا جديدًا بشأن الوضع العالمي لكوفيد 19, حيث ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بنسبة 4% في الفترة من 11 ديسمبر الماضي إلى 7 يناير الجاري مقارنة بالشهر الذي سبقه، مع أكثر من 1,1 مليون حالة إصابة جديدة .

وسجلت انخفاض عدد الوفيات بنسبة 26%، مع الإبلاغ عن 8700 حالة وفاة جديدة, واعتبارًا من 7 يناير الجاري تم الإبلاغ عن أكثر من 774 مليون حالة مؤكدة، وأكثر من سبعة ملايين حالة وفاة على مستوى العالم منذ اندلاع الوباء.

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كما سجلت الشهر المنصرم زيادة 49% في حالات دخول المستشفيات بلغت 173 ألف حالة، وزيادة 13% في حالات الدخول إلى العناية المركزة بلغت 1900 حالة, وعلى الصعيد العالمي يعد JN.1 أكثر المتحورات انتشارًا بنسبة 66% وأبلغت 71 دولة عن وجوده على أراضيها.

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23 يناير 2024 - 2:28 صباحًا
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