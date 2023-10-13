الصحة الفلسطينة: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 1900 بينهم 614 طفلا

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.