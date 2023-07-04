الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين لـ 11 شهيدا

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين إلى 11 شهيدا، بعد استشهاد مواطن متأثرا بجروح حرجة في الرأس، أصيب بها برصاص الاحتلال اليوم في جنين.

وأشارت إلى أن حصيلة المصابين الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، خلال اليوم وأمس، تخطى 120 جريحا، بينهم نحو 20 إصابة بجروح خطيرة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق، أن الشهداء العشرة الذين قضوا أمس، برصاص الاحتلال، هم:

١- الشهيد سميح فراس أبو الوفا، 20 عاما.

٢- الشهيد حسام محمد أبو ذيبة، 18 عاما.

٣- الشهيد أوس هاني حنون، 19 عاما.

٤- الشهيد نور الدين حسام مرشود، 16 عاما.

٥- الشهيد محمد مهند الشامي، 23 عاما.

٦- الشهيد أحمد محمد عامر، 21 عاما.

٧- الشهيد مجدي يونس عرعراوي، 17 عاما.

٨- الشهيد علي هاني الغول، 17 عاما.

٩- الشهيد مصطفى عماد قاسم، 16 عاما.

١٠- الشهيد عدي إبراهيم خمايسة، 22 عاما.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أفادت في وقت سابق اليوم، بوقوع حادث دهس بشمال تل أبيب، أسفر عن إصابة 5 إسرائيليين.

ووجاء الحادث بالتزامن مع الأحداث التي يشهدها مخيم جنين من اقتحامات وقصف المنازل الفلسطينية.