“الصحة الفلسطينية”: ارتفاع عدد ضحايا الجفاف والجوع في شمال قطاع غزة إلى ١٥ طفلًا

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ارتفع عدد ضحايا الجوع والجفاف الفلسطنيين في شمال قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي إلى ١٥ طفلًا.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن ١٥ طفلًا في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة فارقوا الحياة، نتيجة الجفاف والجوع، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي قطع جميع الامدادات الغذائية والصحية عن شمال قطاع غزة، لافتة النظر بوجود ٦ أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف، وهم داخل العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

بدورها، أكدت منظمات إغاثية محلية ودولية، أن الجوع والجفاف يحاصر نحو نصف مليون فلسطيني في مدينة غزة وشمالي القطاع، في ظل عدم تمكن المنظمات الدولية والاغاثية الوصول لتلك المناطق، بسبب قطع الدبابات الإسرائيلية كافة الطرق المؤدية إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة.