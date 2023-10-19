«الصحة الفلسطينية» تعلن مقتل 44 من طواقمها منذ بدء العدوان على قطاع غزة

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وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 44 طبيباً ومسعفاً، إثر استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انتشالهم وإسعافهم للجرحى، وإصابة 70 بجروح مختلفة، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثالث عشر على التوالي على القطاع، لافتة النظر إلى أن الأطقم الطبية تعيش ظروفًا قاسية تعطل عملها، في ظل شحّ الموارد الصحية، وعدم القدرة على انتشال أكثر من 1200 فلسطيني ما زالوا تحت أنقاض البنايات السكنية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أربع مستشفيات توقفت عن العمل، من بينها مستشفى الدرة للأطفال الذي كان يقدم العلاج لمئات الأطفال في غزة.

وأكدت أن إشغال الأسرّة فاق 150 في المئة، وأن استقبال جرحى العدوان وعلاجهم بات في ساحات المستشفيات.