«الصحة الفلسطينية»: سقوط 464 شهيدا في الضفة الغربية منذ «7 أكتوبر»

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أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتقاء 464 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، وفقا ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

على جانب آخر اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان، إن المستعمرين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة، وأقدموا على النفخ في “البوق” في سوق القطانين.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله.