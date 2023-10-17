الصحة الفلسطينية: 1200 بلاغ عن مفقودين بينهم 500 طفل تحت الأنقاض

وتابع المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، وصل عدد الشهداء في قطاع غزة إلى نحو 2778 شهيدا، وقرابة 10 آلاف مصاب جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف القدرة “فقدنا السيطرة على المستشفيات، ويجب فتح ممر إنساني، وإدخال المساعدات الطبية والوقود”

بدورها قالت وزارة الداخلية في غزة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تضخ أي لتر من مياه الشرب إلى القطاع منذ بدء جولة القتال الحالية منذ 10 أيام.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، بأن قطاع غزة “يعاني من أزمة حادة جداً في توفر مياه الشرب في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي”.

وأضاف البزم “نؤكد أن الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أي من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما اضطر المواطنين لشرب مياه غير صالحة، وإن ذلك ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين”.

ويأتي ذلك في خضم أعنف موجة قتال مستمرة لليوم العاشر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ما خلف استشهاد نحو 2778 فلسطينيًا، ومقتل 1300 إسرائيلي.