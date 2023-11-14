“الصحة الفلسطينية”: 77 مؤسسة صحية توقفت عن تقديم خدماتها في قطاع غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 77 مؤسسة صحية خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود والأدوية ومحاصرة قوات الاحتلال للمستشفيات في العدوان المستمر على القطاع لليوم الـ 39 على التوالي.

وأفادت أن من بين المؤسسات الصحية 25 مستشفى توقفت عن العمل نتيجة نفاد الوقود والأدوية، ومحاصرة وقصف الاحتلال لتلك المستشفيات.

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر بالكامل مستشفى القدس في تل الهوا جنوب مدينة غزة، وحولته إلى ثكنة عسكرية، في ظل تواجد مئات الجرحى والمرضى داخل المستشفى، الذي توقفت فيه مولدات الكهرباء كافة فيه بعد نفاد الوقود، بالإضافة لمنع الاحتلال إدخال المواد الغذائية والمياه للمستشفى.