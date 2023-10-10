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الصحة الفلسطينية: 849 شهيدا و4360 جريحا خلال عدوان الاحتلال على غزة والضفة

10 أكتوبر 2023 - 8:38 مساءً

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.

وقالت الوزارة إن 830 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرين في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي، وفق “وفا”.

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وأضافت أن 19 شهيدا ارتقوا في الضفة الغربية، آخرهم الشهيد أحمد شرف خلف عوض (20 عاما) في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 110.

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10 أكتوبر 2023 - 8:38 مساءً
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