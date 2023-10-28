الصحة المصرية: مصرع 32 شخصا وإصابة 63 إثر حادث على طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي

المناطق_أحمد حماد

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مصرع 32 شخصا ، وإصابة 63 آخرين، في الحادث المروري الذي وقع على طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات.

وأكدت الوزارة أنها رفعت حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة، للتعامل مع مصابي الحادث، الذي وقع في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، باتجاه القاهرة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، متابعة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لحظيا للخدمات الإسعافية والعلاجية المقدمة للمصابين من خلال غرفة الأزمات المركزية بالوزارة، والغرف الفرعية لهيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

واوضح أنه تم نقل 53 من المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 7 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، فيما تم تقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث .. مؤكدا استمرار المتابعة.