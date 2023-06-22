“الصحة” تؤكد جاهزيتها لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في موسم الحج

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أكدت وزارة الصحة جاهزيتها فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية في موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

وأوضحت أنها جهزت المستشفيات والمراكز الصحية، والمراكز المتخصصة بجميع المستلزمات الخاصة بالصحة الوقائية مثل أدوات الوقاية الشخصية، وأجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة؛ التي تستخدم في غرف عزل المرضى، وأحدث أجهزة تطهير البيئة، إضافة إلى توفير المستلزمات والأجهزة التي تسهم في الخدمات الوقائية، ومنها تعزيز الفرز التنفسي الوقائي، وجاهزية غرف العزل، وكل ما يسهم في تعزيز الحالة الصحية للحجاج، وذلك من خلال المتابعة والتقييم المستمر والذي تم التحضير له مبكرا وفق أفضل المعايير الوطنية التابعة لوزارة الصحة أو العالمية المعتمدة، عبر أفضل الكفاءات من المختصين في مكافحة العدوى والصحة الوقائية.

وأشارت “الصحة” إلى أن التوعية والتدريب سواء للعاملين في الإدارة أو المكلفين بخدمة الحجاج والمراجعين تعد من أهم العوامل المساعدة لإنجاح خطة العمل خلال حج هذا العام، مؤكدة أن أقسام مكافحة العدوى والصحة الوقائية تسهم في توعية المراجعين والمرضى بأهمية الإجراءات الوقائية وممارسات مكافحة العدوى، إضافة إلى إعادة تدريب جميع المكلفين بالمستشفيات وجميع المراكز الصحية والفرق الميدانية بأساسيات مكافحة العدوى ومتابعة الممارسات لتصحيحها، مبينة أن التوعية تكون بشكل مباشر عبر الزيارات للحملات، إلى جانب الاستفادة من زيارة المراجعين والمرضى للمنشآت الصحية وتقديم التوعية بشكل مباشر لهم، وذلك بعدة لغات وعرض مواد توعوية واضحة الهدف للجميع.