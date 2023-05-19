“الصحة” تجدد التأكيد على ضرورة توثيق تطعيمات الأطفال للوصول لها بكل سهولة

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جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية وضرورة توثيق تطعيمات أطفالك، تفاديًا لفقدانها وتسهيلاً للوصول لها بكل سهولة.

وأوضحت الوزارة أن المراكز الصحية لا تزال تستقبل المواطنين لتوثيق تطعيمات الأطفال في عيادات التطعيم يوميًا في الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرة إلى أن أكثر من 400 ألف طفل تم توثيق تطعيماتهم الكترونيًا.

وكانت “الصحة” قد سبق وأن جددت أيضا تحفيزها للمواطنين بتحويل كروت التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للكروت الرقمية، وهي الخدمة التي أطلقتها مؤخرًا والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال كبديل عن الشهادة الورقية، ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز عبر عيادة “توثيق” التطعيمات أو تسجيلها ذاتيًا عبر تطبيق “صحتي”, الذي أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عددٍ من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.

وتأتي هذه الخدمة من الصحة ضمن التحول الرقمي الصحي، لتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه.