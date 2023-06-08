الصحة ترفع طاقة مستشفيات المدينة المنورة 22٪ بالتزامن مع موسم الحج

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رفعت وزارة الصحة الطاقة الاستيعابية لأعداد الأسرّة بالمستشفيات الحكومية بالمدينة المنورة بنسبة 22% التي توزعت بين أقسام الطوارئ، والعنايات المركزة، والتنويم، في مستشفيات مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية ومستشفى الملك فهد، وذلك تزامناً مع ارتفاع نسبة قدوم الحجاج الوافدين إلى المدينة المنورة لهذا العام 1444هـ.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن زيادة السعة السريرية في المستشفى الرئيس بمدينة الملك سلمان الطبية بلغت في أقسام الطوارئ 35٪ ، فيما كانت الزيادة في أقسام التنويم 20٪ ، وكان نصيب أقسام العنايات المركزة 35٪ ، بينما تمثلت الزيادة السريرية في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة 35 ٪ لأسرّة الطوارئ و10 % لأقسام التنويم.

وأضاف التجمع أن الزيادة في أقسام العنايات المركزة 40٪ جُهزت جميعها بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة ودُعمت بالكفاءات البشرية المؤهلة من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج ، مشيرًا إلى أن السعة السريرية بالمنطقة متاحة للزيادة في حال استدعى الأمر ذلك من خلال المتابعة اليومية لمؤشرات ونسب الإشغال، وكانت الصحة في المدينة المنورة قد أكملت جاهزيتها لموسم حج هذا العام منذ وقت مبكر من خلال 9 مستشفيات و 3 مراكز للرعاية العاجلة و3 مراكز للمراقبة الصحية بالمنافذ و3 مراكز صحية موسمية و3 قوافل طبية متنقلة جُهزت بكامل التجهيزات اللازمة.