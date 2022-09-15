“الصحة” تسجل 108 إصابات جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل (108) إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي (108) حالات، و(2) حالات وفاة .

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية (814,937) حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة (36) حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (802,069) حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى (9,324) حالات وفاة.

كما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة (67,701,901) جرعة لقاح.