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“الصحة” تسجل 108 إصابات جديدة بكورونا

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 12:32 مساءً

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل (108) إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي (108) حالات، و(2) حالات وفاة .

 

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية (814,937) حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة (36) حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (802,069) حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى (9,324) حالات وفاة.

 

كما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة (67,701,901) جرعة لقاح.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 12:32 مساءً
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shimaa mohamed

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