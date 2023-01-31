“الصحة” تسجل 46 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل (46) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي (47) حالة، و(3) حالات وفاة .

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية (827,962) حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة (25) حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (815,528) حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى (9,574) حالات وفاة.

كما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة (69,198,422) جرعة لقاح.