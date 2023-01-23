“الصحة” تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، ارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات وأعداد المتعافين، وانخفاض الحالات الحرجة من فيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 50 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 20 حالة عن عدد الإصابات المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827658 إصابات بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاََ، إذ سجلت 26 حالة، بارتفاع حالة عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815260 حالة.

وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض في الحالات الحرجة، حيث تم تسجيل خروج حالتين جديدتين من العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 20 حالة، منوهة بارتفاع حالات الوفاة، حيث سُجلت 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9560 حالة وفاة.