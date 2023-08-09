“الصحة” تطلق حملة توعوية عن العمليات القيصرية المخالفة والولادة المبكرة

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أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية عن العمليات القيصرية المخالفة والولادة المبكرة، التي تستمر حتى 19 /8/ 2023م، وتستهدف أقسام الولادة في المؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز المخالفات عدم وجود غرف مجهزة للولادة الطبيعية، وقسم تنويم خاص بالولادة، واستشاري أطفال لحديثي الولادة، وتجاوز نسبة عمليات التوليد القيصري دون وجود سبب علمي، وزيادة ممارسة الطلق الصناعي بلا مبرر طبي حقيقي، بالإضافة إلى تجاوز التخصص (الطبيب غير مؤهل أخصائي- استشاري) لإجراء عملية قيصرية.

وأكدت أنها ستقوم بالوقوف ميدانياً على المنشآت الصحية من خلال فرق رقابية، للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية في تلك العيادات، وتصحيح الملاحظات، وضبط المخالفات المستمرة، وإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين, حاثة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات على مركز الاتصال 937.