“الصحة” تطلق خدمة تطعيم الإنفلونزا الموسمية في المنازل

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أعلنت وزارة الصحة، عن إتاحة طلب سيارة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، لتقديمها للمواطنين والمقيمين في منازلهم، وذلك من خلال تطبيق (كريم) على الهواتف الذكية.

وتشمل هذه الخدمة كلاًّ من الرياض، جدة، المدينة المنورة من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً بسعر الخدمة 40 ريالاً ابتداءً من غد.

وستكون آلية الحجز عن طريق تطبيق كريم، بحيث يبدأ المستخدم باختيار سيارة ثم يتخطى العميل نقطة الوصول،يليها اختيار موقع وصول اللقاح، ومن ثمَ الضغط على زر ( يلا ) ليقبل كابتن الرحلة ويذهب إلى الموقع مع الفريق الطبي.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة لديها رؤية على المدى الطويل لتمكين التكنولوجيا من الوصول بالخدمات إلى جميع أنحاء المملكة.