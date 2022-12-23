الصحة تطلق غدا المؤتمر الدولي الخامس لجمعية الإدارة الصحية

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برعاية معالي وزير الصحة الاستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ينطلق يوم غد السبت المؤتمر الدولي الخامس بعنوان” مستقبل نظام الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية” , تحت مظلة الجمعية السعودية للإدارة الصحية وبشراكة إستراتيجية مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويُعد المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 24 – 26 ديسمبر 2022م بالرياض حدث صحي دولي بارز يهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات بين القيادات الصحية وروّاد الفكر والمختصين والمهتمين لمناقشة مستقبل نظام الرعاية الصحية في المملكة .

ويحظى المؤتمر بمشاركة نخبة من كبار القياديين والتنفيذيين من القطاعات الصحية المختلفة ومن مؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات الصحية التي ترتبط الجمعية السعودية للإدارة الصحية معها بشراكات واتفاقيات تعاون.

ويضم المؤتمر خبراء متخصصين من الأوساط الأكاديمية مع الروّاد كافة القطاعات الصحية لمشاركة الأفكار القيّمة وبناء علاقات ومشاركة المستجدات في الشأن الصحي.

ويتضمن المؤتمر عدداً من المحاور التي تنعكس مخرجاتها على تطوير وتحسين الخِدْمات الصحية في ظل التحول في القطاع الصحي منها الحوكمة في القطاع الصحي ودور القطاع الصحي الخاص في مستقبل النظام الصحي والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي وكذلك إدارة الجودة وتجربة المستفيد.