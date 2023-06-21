“الصحة” تطلق قافلة طبية مجهزة ترافق الحجاج على طريق الهجرة من المدينة إلى مكة

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أطلقت وزارة الصحة منذ مطلع بداية موسم الحج القافلة الطبية المتنقلة والتي ترافق جموع الحجاج على امتداد طريق الهجرة السريع الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لمتابعة الحالة الصحية لضيوف الرحمن في جميع المواقع والمنافذ خلال مراحل القدوم والتفويج حتى مغادرتهم إلى أوطانهم.

وعمل تجمّع المدينة الصحي على تجهيز العيادات بالقافلة المتنقلة بكامل المستلزمات التشغيلية من خلال العيادات الكشفية والأجهزة والطواقم الطبية والكوادر التمريضية والفنية وتوفير الأدوية كما تم تجهيز سيارة إسعاف خاصة بالعيادات لنقل المستفيدين في الحالات الطبية الطارئة .

يذكر أن الفرق الصحية بالعيادات الطبية المتنقلة على طريق الهجرة قدّمت خدماتها الطبية لـ 1871 حاجاً وحاجة منذ بداية موسم حج هذا العام 1444هـ , وجرى خلالها تحويل 10 حالات لمستشفى الحمنة العام لإكمال علاجهم, كما تستمر العيادات الطبية المتنقلة في تقديم خدماتها حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري.