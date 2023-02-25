“الصحة” تطلق مبادرة جديدة تدعو للتوازن الرقمي

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أطلقت “الصحة” عبر منصتها التوعوية “عش بصحة”مبادرة جديدة تحث على التوازن الرقمي تحت وسم #صحة_تك والتي تهدف لاستخدام التقنية بوعي واعتدال، مما يتوافق مع احتياجاتنا الأساسية بدون أن تؤثر سلبا على نمط الحياة الطبيعي والصحة العامة.

وتتناول المبادرة عدة موضوعات رئيسة مرتبطة بالتقنية بشكل مباشر، مثل الصحة النفسية والاجتماعية، وصحة العين، وصحة الظهر، وأنشطة بديلة لإدمان الجوال. وتناولت أيضا حلول تقدمها التقنية لتقنين استخدام الجوال واستخدامه بوعي.

وتأتي هذه المبادرة استكمالا لمبادرات توعوية صحيّة أطلقتها سابقا حسابات عش بصحة، مثل مبادرة #نومك_يومك، مبادرة #بين_قيم_وقيم ومبادرة #الموضوع_حساس.