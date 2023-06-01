“الصحة” تطلق مبادرة جديدة للإقلاع عن التدخين تحت وسم #حاول_وبتوصل

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أطلقت وزارة الصحة عبر حسابات “عش بصحة”- المنصة الرئيسة للتوعية في الوزارة- مبادرة جديدة تحث المدخنين على الإقلاع عن التدخين، تحت وسم #حاول_وبتوصل.

وتطرح المبادرة عدة طرق تسهل على المدخنين والمدخنات الإقلاع عن التدخين، وذلك عبر زيارة عيادات الإقلاع عن التدخين بشكل حضوري وافتراضي -عن بُعد-، كما يتاح الحجز في العيادات عبر تطبيق صحتي أو الاتصال على 937.

وتتناول المبادرة عدة موضوعات رئيسة مرتبطة في التدخين، مثل: التعريف بمنتجات التبغ، ومضار التدخين قريبة المدى على صحة الرجل والمرأة، والأعراض الانسحابية والطرق المساعدة لترك التدخين، والسجائر الإلكترونية.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ الموافق 31 مايو، ويُمكن للراغبين في زيادة وعيهم الصحي، متابعة منصات -عش بصحة- على جميع مواقع التواصل الاجتماعي @livewellmoh .