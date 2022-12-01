“الصحة” تعلن عن وظائف شاغرة.. وهذه شروط التقديم

أعلنت وزارة الصحة توفُّر وظائف أخصائي “غير طبيب” شاغرة لحاملي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وأوضحت الوزارة التخصصات المطلوبة لفئة أخصائي غير طبيب، وهي تخصصات أشعة، وفيزياء طبية، وتصوير ثدي، وجودة صحية، وأشعة علاجية، وعلاج تنفُّسي، ومعلوماتية صحية، وخدمات طبية طارئة.

ولفتت إلى أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذه التخصصات اعتبارًا من اليوم (الخميس)، إلى يوم الثلاثاء المقبل عبر بوابة التوظيف التابعة لها، مشترطة على المتقدم أن يكون معه وثيقة التخرج، مُوضَّحٌ فيها التقديرُ العام، والنسبةُ المئوية أو المعدلُ التراكمي، وتاريخ التخرج.

كما اشترطت على المتقدم إرفاق شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول، وشهادة بِرِنْت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات، مضيفة أنه يتوجب على الحاصلين على المؤهلات الخارجية إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.