الصحة تقيم الحفل السنوي لجائزة “أداء الصحة” في 5 مسارات غداً

المناطق_الرياض

تنظم وزارة الصحة، غداً (الأحد)، الحفل السنوي لجائزة أداء الصحة في نسختها الخامسة، برعاية، وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والتي بلغ عدد مشاركتها أكثر من 650 مشاركة محلية ودولية في 5 مسارات، وهي الكشف المبكر والوقاية، والرعاية الممكنة رقمياً، وكفاءة الوصول للرعاية، وتقديم الرعاية المتخصصة، وتحسين الرعاية الحرجة.

وتهدف الجائزة، إلى رفع الإنتاجية واستقطاب الشركاء عبر خلق بيئة منافسة موحدة وصحية، كما تسعى إلى إثراء معرفة الممارسين الصحيين والمهتمين من خلال الدراسات وأفضل الممارسات الدولية، وجذب أفضل الممارسات الدولية من العديد من المنظمات في دول العالم وتبادُل الخبرات.

وتقام الجائزة وفق أدوات تقييم، لتحفيز الجهات الصحية الأخرى والداعمة لكل ما يخدم المنظومة الصحية في المملكة، وتوفير منصة للممارسين الصحيين لتقديم تجاربهم، وتسويق عدد من الممارسات الملهمة والحلول الابتكارية لتوفير بيئة جاذبة.

يُذكر أن جائزة أداء الصحة هي جائزة سنوية تمثل الريادة في التمكين ودعم القدرات وتعزيز ثقافة قياس الأداء ودعم اتخاذ القرارات بناء على المعلومات الناتجة، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في استقرار النظام الصحي.