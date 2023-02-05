“الصحة” تكرِّم الفائزين بجائزة “أداء الصحة” في نسختها الخامسة لعام 2022م

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برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، كرَّمت وزارة الصحة اليوم، الفائزين بجائزة أداء الصحة في نسختها الخامسة لعام 2022م، التي بلغ عدد المشاركات بها أكثر من 650 مشاركة على الصعيدين الوطني والدولي في مساراتها الخمسة.

ونال المراكز الخمسة الأولى في الكشف المبكر والوقاية على التوالي؛ مستشفى جون هوبنكز أرامكو، ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومركز الملك سلمان لأمراض الكلى، وإدارة نموذج الرعاية والصحة العامة وصحة المجتمع بتجمع القصيم الصحي، ومستشفى الولادة بالطائف.

وفي الرعاية الممكنة رقمياً كان الخمسة الأولى هم: مستشفى الحرس الوطني، ومستشفى المواساة بالدمام، ومستشفى الملك خالد بالخرج، (لبيه) لخدمات الرعاية الصحية، ومستشفى الأمين.

أما في تقديم الرعاية المتخصصة فكانت المراكز الخمسة الأولى من نصيب مستشفى العيون بالظهران، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى جون هوبكنز أرامكو، ومجمع إرادة للصحة النفسية بنجران، ومركز الأمير سلطان للقلب بنجران.

وفي مسار كفاءة الوصول للرعاية فنال المراكز الخمسة الأولى كلٌّ من مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى السحن، ومستشفى الملك سعود بعنيزة، ومستشفى الولادة والأطفال بأبها.

في حين حصل على المراكز الخمسة الأولى في مسار تحسين الرعاية الحرجة؛ مستشفى الملك خالد بالخرج، ومستشفى جون هوبكنز أرامكو، ومدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الإنسانية، ومدينة الملك عبدالله الطبية.

وسجلت جائزة أداء الصحة خلال هذا العام 2022م العديد من المكتسبات والنتائج؛ من أبرزها تحسن معدلات الفئات الحرجة من إجمالي زيارات الطوارئ بنسبة 23‎%‎ بين عامي 2019 و 2023م، وهذا يتيح تقديم الخدمات بشكل أمثل للحالات الأكثر حرجاً، بالإضافة إلى انخفاض متوسط المدة الزمنية من وقت كشف الطبيب حتى اتخاذ القرار الطبي بنسبة 21 %‎ ،بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية العمليات الجراحية بنسبة 24 % خلال 2022 م، كما ارتفعت نسبة الحصول على أول موعد أربعة أسابيع في المستشفيات في العيادات المتخصصة من 62% إلى 72% خلال 2022 م وهذا يمثل تحسناً بمقدار 16%.

يذكر أن جائزة أداء الصحة هي جائزة سنوية تمثل الريادة في التمكين ودعم القدرات وتعزيز ثقافة قياس الأداء ودعم اتخاذ القرارات بناء على المعلومات الناتجة، من أجل قطاع صحي يهتم بالمستفيد.