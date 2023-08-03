الصحة تناقش تأثير المواد المخدرة على الدماغ

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ناقشت وزارة الصحة تأثير المواد المخدرة على الدماغ عبر البث المباشر من خلال حسابها “عش بصحة” (livewellmoh@) من مقر مستشفى صحة الافتراضي.

وتناول البث المباشر, التغيرات التشريحية المحتملة والتغييرات على مستوى النواقل العصبية، والمسؤولية الجنائية لأفعال المتعاطي، وتأثير المواد المخدرة على الدماغ، بالإضافة إلى تأثير المخدرات على المخ والأعصاب، كما ناقش البث تأثير المواد المخدرة على النواقل العصبية في الدماغ ومنه المواد التي ترفع نسبة الناقل العصبي “السيروتونين” المسؤول عن التحكم في مشاعر الإنسان وكذلك المواد “قلوتوميت” وتتسبب في الهلوسة والأوهام، بالإضافة إلى مواد مهبطة تضعف التركيز وتؤدي إلى توقف نبضات القلب.

ودعت الوزارة إلى أهمية التواصل والحصول على الخدمات المقدمة للتعافي من إدمان المخدرات، وذلك عبر خدمة الاستشارات الطبية من خلال الاتصال على الرقم (937)،أو عبر خدمة الاستشارات الطبية الفورية في تطبيق “صحتي”، بالإضافة إلى إمكانية حجز موعد في عيادة إرادة عبر تطبيق “صحتي“، وذلك للحصول على التوجيه الطبي المناسب، والنصائح التوعوية حول إدمان المخدرات، وعند تقييم الطبيب يتم تحويل الحالة إلى مستشفى صحة الافتراضي، الذي يوفر استشاريين وأطباء متخصصين “عن بعد” لاستكمال مرحلة العلاج، وفق خصوصية عالية للبيانات والمعلومات الخاصة بالمريض.

يذكر أن الوزارة أطلقت البث المباشر عبر حسابها في التيك توك لمناقشة أضرار المخدرات وطرق التعافي منها، والآثار المترتبة على الإدمان، من خلال ظهور مجموعة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان والإجابة على استفسارات الموجودين بالبث.