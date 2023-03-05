“الصحة” تنصح بإخراج الهواتف من غرف النوم

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نصحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بإخراج الجوال من الغرفة أوقات النوم.
وقالت الوزارة، عبر حسابها «عش بصحة» بموقع تويتر، إن بقاء الجوال في غرف النوم يؤدي إلى السهر، ولضمان نوم أعمق يجب إخراجه منها عند النوم.
يأتي ذلك في سياق مساعي الوزارة للتوعية بأهمية التوازن الرقمي القائم على تفادي الأضرار السلبية للتقنية.
وسبق لوزارة الصحة أن حذرت أولياء الأمور من إلهاء أطفالهم بالجوال؛ وذلك لأن استمرار ذلك يؤدي إلى ما يعرف بـ«إدمان التقنية».
صباحكم صحّة ✋،
-الجوال يسهرك؟
-لنوم أعمق، ولتوازن رقمي: اخرجه من غرفتك وقت النوم. #صحة_تك
— عش بصحة (@LiveWellMOH) March 5, 2023