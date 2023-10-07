“الصحة” تنظم الملتقى العالمي للتطوع الصحي في 23 أكتوبر

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تنظم وزارة الصحة الملتقى العالمي الأول للتطوع الصحي في المملكة، خلال الفترة من تاريخ 23 إلى 24 من شهر أكتوبر الحالي في الرياض، تحت عنوان “دور التطوع الصحي في مواجهة الأمراض المزمنة”, ويستمر يومين.

وأوضحت “الصحة” أن الملتقى يستهدف الأكاديميين الصحيين، والجمعيات الأهلية الصحية، والمتطوعين الصحيين، بالإضافة إلى إدارات التطوع الصحية, مشيرة إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز مفهوم التكامل بين جميع التخصصات الصحية للتطوع في الأمراض المزمنة، وتسليط الضوء عليها، والتعرف على بعض الآليات الممكنة، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب المُلهِمة، وخلق فرص للتنسيق والتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ويتضمن الملتقى تقديم أوراق علمية من خلال استضافة متحدثين محليين ودوليين متخصصين، وإقامة ورش عمل، وجلسات حوارية، في حين سيصحب الملتقى معرض لتعريف الزوار بأبرز الجهود التطوعية للجهات المشارِكة، داعية الشريحة المستهدفة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني : https://ifhvsa.org/ar/ ، بهدف تسهيل دخولهم، والاستفادة المثلى من الملتقى، مؤكدة أن الملتقى معتمد من هيئة التخصصات الصحية في ساعات التعليم المستمر (CME).

يذكر أن تنظيم الملتقى يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وآحد برامجها برنامج تحول القطاع الصحي وانطلاقاً من الأهداف الإستراتيجية لمركز التطوع الصحي في وزارة الصحة إحدى مبادرات التحول الصحي التي بدأت في عام 2019، لنشر وتعزيز ثقافة التطوع الصحي وتمكين المتطوعين والممارسين الصحيين من تقديم الخدمات الصحية، من خلال إشراكهم في قنوات موثوقة ومعتمدة للمشاركة المجتمعية الصحية عبر مبادرات متعددة تعمل على تحقيق مستهدفات التحول الصحي في تسهيل وصول الخدمات الصحية لمستفيديها وزيادة الفرص التطوعية عبر تمكين المتطوعين في مختلف المجالات الصحية من مناطق المملكة، بالإضافة إلى تحقيق التميز المؤسسي في التطوع الصحي.