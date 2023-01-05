“الصحة” توضح أعراض قصر النظر وطرق علاجه والفئات الأكثر عرضة له

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استعرضت وزارة الصحة، أبرز المعلومات عن أعراض قصر النظر وطرق التكيف معه وعلاجه والفئات الأكثر عرضة للإصابة به.

وأوضحت الوزارة، أن قصر النظر هو أحد أنواع العيوب الانكسارية وأكثرها شيوعاً، حيث يرى الشخص المصاب الأشياء القريبة بوضوح بينما يصعُب عليه رؤية الأشياء البعيدة.

ولفتت إلى أن الأطفال ومن هم في مرحلة البلوغ من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، فضلاً عن من لديهم تاريخ عائلي يتعلق بالإصابة بقصر النظر.

وأشارت إلى أن الأعراض تشمل: صعوبة رؤية الأشياء البعيدة، والصداع نتيجة إجهاد العينين، ورمش وفرك العينين باستمرار، حيث يمكن علاج قصر النظر والتكيف معه عبر النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة أو جراحات تصحيح النظر.