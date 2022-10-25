الصحة توضح أعرض متحور XBB .. وتؤكد: شديدة على هؤلاء

كشف الدكتور عبد الله عسيري، الوكيل المساعد بوزارة الصحة، أن اللقاحات تــساعد في تخفيف الآثار الشديدة للإصابة بـ “متحورات كورونا”، كما أوصى بأخذ الجرعة التعزيزة لكل من تجاوز عمره الـ 12.

وقال الدكتور عبد الله عسيري، الوكيل المساعد بوزارة الصحة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة العربية: “اللقاحات فائدتها الكبري تظهر فقط في منع المرض الشديد، وليس في منع العدوة الأولية لأنها في منع العدوة الأولية يكون أثرها ضعيف جدًا مع متحورات أوميكرون”.

وبين الوكيل المساعد لوزارة الصحة، أن هناك نسبة ليست ضئيلة من المجتمع السعودي لم يحصلوا على الجرعة التعزيزية، وهي موصي بها من بداية من عمر 12 سنة فما فوق.

وأوضح، أن هذه النسبة قد حصلت على الجرعتين، ولكنهم قد يكونوا غير كافيتين، خاصة إذا حصلوا عليها في بداية التحصين من الفيروس، لأن المتحورات قد أختلفت وأصبحت أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات.