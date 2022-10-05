الصحة توضح أكثر الفئات العمرية من السيدات عرضة للإصابة بسرطان الثدي

قال وزارة الصحة، إن انتشار مرض سرطان الثدي لا يعني حتمية الإصابة، لذا يجب على السيدات الكشف المبكر والاطمئان من خطورة التعرض للإصابة به، حيث تكون رايتك وردية من خلال الفحص المبكر.

معدل انتشار سرطان الثدي

ونشر الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن سرطان الثدي الأكثر شيوعا في العالم بنسبة 25%، كما أن نسب انتشار سرطان الثدي في المملكة تصل إلى 31%.

الفئات العمرية الأكثر إصابة بسرطان الثدي

وتابعت: أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي في تزايد مستمر، حيث تعد السيدات فوق سن الأربعين عام الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى أن 55% من حالات السيدات المصابة بسرطان الثدي تكون متأخرة.