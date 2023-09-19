«الصحة» توضح 5 أعراض للجفاف

المناطق-متابعات
حذرت وزارة الصحة، من أعراض الجفاف الناتج عن قلة شرب الماء.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس) أن أعراض الجفاف تتضمن الشعور بالعطش والتعب، وجفاف الفم والشفاة والعينين وظهور بول أصفر داكن ذا رائحة قوية مع قلة التبول.
وحصرت الوزارة أسباب الجفاف في، الحمى وفرض التعرق والقيء والإسهال والتبول الزائد، بينما يمكن الوقاية من ذلك بشرب الماء عن الشعور بأية أعراض، وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات والحفاظ على شرب كمية كافية من الماء يوميا
https://x.com/LiveWellMOH/status/1703745963494371479?s=20