«الصحة» توضح 5 أعراض للجفاف

وحصرت الوزارة أسباب الجفاف في، الحمى وفرض التعرق والقيء والإسهال والتبول الزائد، بينما يمكن الوقاية من ذلك بشرب الماء عن الشعور بأية أعراض، وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات والحفاظ على شرب كمية كافية من الماء يوميا