“الصحة” تُحدد الوقت المسموح صحيًا لجلوس الأطفال أمام الشاشات

حددت وزارة الصحة عبر حسابها “عش بصحة” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الوقت المسموح به صِحِّيًّا لجلوس الطفل أمام الشاشات، والأجهزة الإلكترونية.

وقالت وزارة الصحة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: “الطفل الأقل من عامين يمنع من استخدام الأجهزة الإلكترونية أو الجلوس أمام الشاشات، أما الطفل بعمر عامين يسمح له ببعض الوقت أمام الشاشات مع أحد الوالدين”.

وأضافت، أن الطفل من عمر عامان وحتى 5 سنوات، يسمح له بساعة واحدة فقط يوميا أمام الشاشات، مع وجود البالغين لمساعدتهم في فهم ما يرونه.

وأشارت، أن الأطفال من عمر 6 سنوات وحتى 16 سنة، يجب على الآباء وضع حد ووقت معين بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميا، أما الأكثر من 18 سنة، فلا ينصح باستخدامها الشاشات لأكثر من ساعتين يوميا.

كم الوقت المسموح صحيًا لجلوس طفلي أمام الشاشات⁉️ عش بصحة يجاوبك 👇🏻: #صحة_تك pic.twitter.com/jbaCdWBCqw — عش بصحة (@LiveWellMOH) February 12, 2023

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