“الصحة” للمرأة المُرضعة: تناولي سحور غني بالكالسيوم والبروتين والسوائل

وجهت وزارة الصحة، نصيحة للمرأة المرضعة بتناول السحور الغني بالكالسيوم والبروتين والسوائل، حيث يمد المرضع بالطاقة خلال نهار رمضان.

ووجه الرضيع رسالة لأمه عبر الحساب الرسمي لـ “الصحة” عبر موقع التدوينات القصــيرة تويتر: “أمي من المهم أن يحتوي سحورك على الوجبات الغنية بالكالسيوم والبروتين مع شرب السوائل الكافية”.

وأضاف: “ذلك لكي لتمدك بالطاقة خلال نهارك مع استشارة طبيبك عن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية”.

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