“الصحة” للمصابين بالأنفلونزا الموسمية: عيونك تكفي

“كمامتك هي الحاجز الوقائي الذي يقلل -بإذن الله- من فرص إصابتك عن طريق تنفس الرذاذ وخصوصًا أثناء وجودك في أماكن التجمعات، ووجودك مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة، إضافة إلى وجودك في منشآت صحية”؛ مشيرة إلى أن التنفس الرذاذ الذي ينتج من الشخص المصاب؛ هو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية شيوعًا.